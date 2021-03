Im Frühjahr fällt die Festsaison schon mal aus. Auf Schausteller kommt auch 2021 ein schwieriges Jahr zu. Im Rathaus gibt es deshalb analog zum Vorjahr Pläne, den Speyerer Schaustellerbetrieben eine Aufstellmöglichkeit im Domgarten anzubieten. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind die Betriebe darüber bereits informiert worden.

Sprecherin Annika Siebert: „Wann genau diese Möglichkeit gegeben sein wird, hängt von den jeweils gültigen Vorgaben des Landes beziehungsweise der jeweiligen Corona-Bekämpfungsverordnung ab und nicht zuletzt auch vom Infektionsgeschehen.“ Klar sei: Derzeit gebe es diese Möglichkeit nicht. „Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass sich diesbezüglich im April etwas ändern wird“, so Siebert.

Vorbild im Vorjahr

Im Vorjahr waren überwiegend in den Sommermonaten Speise- und Getränkestände im Domgarten gruppiert. Kunden mussten ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das Angebot war auch ein Ersatz für das ausgefallene Brezelfest. In den Monaten danach gab es noch dezentral in der Stadt verteilte Schaustellerstände, die auf städtischen Flächen aber im Lockdown schließen mussten.