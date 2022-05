Mit einem 6:2 gegen SV Böblingen hat sich Süd-Zweitligist SG Speyer-Schwegenheim am Heimkampftag in Berghausen für das 4:4 tags zuvor gegen SC Eppingen rehabilitiert und sich in der Spitzengruppe eingenistet.

Tomislav Bodrozic und Eduardo Iturruzaga Bonelli siegten zweimal. Jeweils einen ganzen und einen halben Punkt holten Toms Kantans, Mykhaylo Oleksiyenko sowie Miklos Nemeth. Oleg Boguslawski feierte einen Erfolg. Imre Hera steuerte zwei Remis bei.