Für sein Engagement in der Erinnerungsarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus ist der Speyerer Schüler Lukas Nord zum Jugendbotschafter des Lions-Club-Distrikts Mitte-Süd ernannt worden. Gewürdigt wurde er aber nicht mit Geld, sondern mit besonderen Steinen.

An der Realschule plus Burgfeldschule in Speyer nimmt Lukas Nord an vielen Arbeitsgemeinschaften (AG) teil. In der Courage-AG ist er schließlich auf die Stolperstein-Initiative aufmerksam geworden, für die er sich heute engagiert. Seit 1992 gibt es das Projekt des Künstlers Gunter Demnig, der kleine Pflastersteine mit goldener Gedenktafel vor den ehemaligen Häusern und Wohnungen von Opfern des Nationalsozialismus verlegt, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. Bis Ende 2019 wurden bundesweit mehr als 75.000 solcher „Stolpersteine“ verlegt – auch in Speyer.

Auch Lukas Nord, der im Speyerer Jugendstadtrat sitzt, engagiert sich für das Projekt. Beim Lions-Club Schifferstadt Goldener Hut hat er sich damit vorgestellt und wurde zu dessen Kandidat für den Bezirkswettbewerb ernannt, wie Lions-Sprecher Thomas Jakubowski mitteilt. Beim Wettbewerb auf Landesebene hat er gewonnen und wurde anschließend im Mai zum Bundeswettbewerb weitergeleitet, bei dem er sich gegen sechs andere Kandidaten durchsetzen musste. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es letztlich für Lukas Nord nicht gereicht. „Die Entscheidungen unter den Kandidatinnen und Kandidaten waren denkbar knapp“, erklärt Jakubowski. „Alle Projekte der teilnehmenden Distrikte waren vorbildhaft und interessant.“ Bewertet worden seien dabei der Vortrag, die Persönlichkeit, das Projekt und die mögliche Verwendung des Preisgeldes.

Sieben Stolpersteine bekommen

Mit leeren Händen kam Lukas Nord nicht nach Speyer zurück: Vom Lions-Club Schifferstadt hat er drei, vom Bezirk für den Sieg beim Landeswettbewerb vier Stolpersteine bekommen, die in Speyer verlegt werden sollen. Auch den Titel „Lions Young Ambassador“, also Jugendbotschafter, darf er nun tragen. Vergangene Woche hat ihm seine Vorgängerin im Distrikt – die Speyererin Ayla Schellenberger – die offizielle Nadel ans Revers gepinnt. „In dem Filmbeitrag zur Bewerbung hat man gut gespürt, wie sehr du hinter dem Projekt stehst, nicht zu vergessen, welches Unrecht den auf den Steinen genannten Menschen angetan wurde. Um dir und der Courage-AG dieses Engagement weiterhin zu ermöglichen, soll dir die Spende für die Stolpersteine dienen“, wird der Schifferstadter Lions-Chef Burkhard Kröger in einer Mitteilung zitiert.

Auch Speyers Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) würdigte vergangene Woche bei einer kleinen Feierstunde am Altpörtel das Engagement des Schülers. Lehrerin Jutta Große lobte Lukas Nord: „Wir von der Burgfeldschule Speyer sind sehr stolz darauf, dass Lukas die Auszeichnung zum Lions-Jugendbotschafter erhalten hat. Der Lions-Club hat mit ihm eine sehr gute Wahl getroffen, denn Lukas ist ein außerordentlich engagierter Schüler.“ In der Courage-AG habe er auf jeder Ebene an der Unterstützung der Stolperstein-Initiative mitgearbeitet, sogar selbst Stolpersteine verlegt. „Er ist mit Herz und Hand dabei“, wird Große zitiert. Die sieben Stolpersteine sollen am Donnerstag, 4. November, verlegt werden.