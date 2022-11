Aus der Galeria Kaufhof in Speyer könnte ein Warenhaus mit dem Namen „Schön hier“ werden. Das teilt die buero.de Handel AG (Detmold) mit, die sich für eine Übernahme interessiert. Galeria wiederum ist in einem Insolvenzverfahren und will sich von einem Teil seiner Standorte trennen. Während der bisherige Onlinehändler buero.de sein Interesse an Speyer bestätigt, hat Galeria noch nicht erklärt, dass der Standort aufgegeben werden soll. buero.de-Chef Markus Schön teilt mit, dass ihm nun Gespräche mit Galeria in Aussicht gestellt worden seien. Sein Konzept sehe vor, 47 Standorte mit allen circa 5500 Beschäftigen zu übernehmen. Er gehe von einer Investition im dreistelligen Millionenbereich aus. Angeboten werden sollten auch regionale Produkte. Es sollten Einkaufserlebnisse geschaffen werden, die zum Namen „Schön hier“ passten. Die Namensrechte dafür seien beantragt. Schon eingerichtet hat Schön eine Internetadresse Speyer-schön-hier.de.