Es ist das erste Jubiläum: Am Sonntag, 15. September, findet zum fünften Mal das „Speyerer Sattelfest“ statt. Es will mit vielen Aktion Lust aufs Radeln machen. Ein Schwerpunkt liegt auf Kindern, die bei der Tombola richtig absahnen können.

„Es kommen nicht nur Fahrradenthusiasten auf ihre Kosten, sondern alle, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind“, versprechen die Veranstalter. Das sind die Speyerer Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins und der Verein Inspeyered. Basis des Aktionstag sind ihre Stände im unteren Domgarten. Alle, die zu einer der zwei angebotenen Fahrradtouren aufbrechen, werden an den Stationen aber auch vom Einsatz weiterer Helfer profitieren, darunter die Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins aus Dudenhofen, Römerberg und Gommersheim.

An der Zentralstation sind laut Ankündigung neben Check-in-Schaltern auch Infostände aufgebaut. Für Kinder gibt es den „Radl-rum-Parcours“, an dem sie ihre Geschicklichkeit auf dem Rad ausprobieren können. Der Pfälzerwald-Verein bewirtet. Starten kann man zwischen 10 und 15 Uhr an einer der Stationen auf den jeweiligen Strecken. Der „Check-out“ erfolgt bis 16.30 Uhr. Am Start erhält jeder Teilnehmer eine Stempelkarte. An den Stationen werden diese Karten abgestempelt. Wer sie voll abgibt, nimmt an einer Tombola teil. „Als Preise winken unter anderem ein Fahrrad für Erwachsene und ein Kinderfahrrad.“

Zwei Strecken zur Auswahl

- Die kürzere Strecke mit rund 20 Kilometern führt vom Domgarten aus über die Stempelstellen PWV Römerberg (Rauhweiden), Günther D. in Berghausen sowie Abenteuerspielplatz Dudenhofen. Sie ist besonders für Familien geeignet.

- Strecke zwei führt über etwa 38 Kilometer vorbei an den Stempelstellen Domgarten, Pfälzerwald-Verein Römerberg, Waldhaus Gommersheim, Golfplatz Geinsheim und Abenteuerspielplatz Dudenhofen.

„Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um entspanntes Fahrradfahren. So sind während der Touren Pausen jederzeit möglich. An den Stationen ist für Verpflegung gesorgt“, teilen die Veranstalter mit. Der Pfälzerwald-Verein bietet zudem geführte Radtouren an: je nach Länge mit Start im Domgarten um 9.15, 11 oder 13 Uhr. Von 10 bis 13 Uhr wird er zudem mit einer Servicestation für Fahrräder am Altpörtel präsent sein. Weitere Infos im Netz: sattelfest-speyer.de