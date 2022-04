Rückkehr zum Wochenendrhythmus: Die Leistungsmannschaften aus Speyer und Dudenhofen sind am Samstag und Sonntag wieder gefordert, die Osterpause ist vorbei. Für einige Teams geht es bereits um viel.

Die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb können sich ab diesem Wochenende endlich wieder auf etwas mehr Pflichtspielrhythmus freuen, da nach der Hinrunde nur spärlich Spiele angesetzt waren.

Die C- und B-Jugend des FC Speyer 09 stehen als Favoriten ein wenig unter Druck. Beide Mannschaften spielen am Samstag um 15 Uhr. Die B1 unter Stefan Feininger (3.) reist zum SV Viktoria Herxheim (4.) und ist angesichts des souveränen Tabellenführers TSV Schott Mainz zum Siegen verdammt: „Wenn wir am letzten Spieltag unser Endspiel um den Aufstieg daheim gegen Mainz haben wollen, müssen wir angesichts der zwei Zähler, die wir bereits nach zwei Spielen hinter dem TSV liegen, alle restlichen Partien für uns entscheiden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch auf einen Ausrutscher hoffen können.“ Die Herxheimer erwartet Feininger vor allem leidenschaftlich: „Zwar kann man nicht wirklich von einem Derby sprechen. Gerade in Herxheim und Offenbach herrscht jedoch gegen uns immer eine spezielle Motivation. Wir müssen gegen einen spielstarken Gegner daher zeigen, dass wir hinten sicher stehen können und die drei Punkte am Ende des Tages mehr wollen.“

Dagegen darf die C1 unter Lukas Hahl (6.) daheim die Spielfreunde Eisbachtal (5.) im dritten Spiel der Abstiegsrunde empfangen. Bei vier Punkten Abstand auf das rettende Ufer besteht ebenfalls kein Raum mehr für einen Patzer: „Wir haben als Riesenpfand die Serie von fünf ungeschlagenen Ligaspielen auf unserer Seite. Daraus ziehen wir enorm viel Selbstbewusstsein, welches wir angesichts des hohen Drucks auch mehr als gebrauchen können. Im Vergleich zum 1:1 im Hinspiel müssen wir vor allem unsere Tempovorteile in der Offensive deutlich effektiver ausspielen und gegen den Ball die Tiefe besser abdecken.“ Bereits am Mittwoch endete dabei der Pokaltraum im Halbfinale beim ebenfalls in der Abstiegsrunde vertretenen FK Pirmasens (3.). Das 0:2 (0:1) spiegelte kaum die Chancenverhältnisse wider: „Das war natürlich nur ein Bonusspiel. Angesichts dessen, dass wir vier bis fünf Hundertprozentige vergeben haben und der FK mit zwei Distanzschusstreffern aus dem Nichts viel machte, stellt sich das Ausscheiden trotzdem als sehr bitter da“, sagte Hahl.

Um 16 Uhr wird die Partie der JFV-B1 (3.) beim VfR Frankenthal (7.) angepfiffen. Trainer Rene Reichling will auf keinen Fall eine Wiederholung des 0:1 aus dem Hinspiel sehen: „Das war tatsächlich die schlechteste Saisonleistung, die wir damals gezeigt haben. Wir haben den Anspruch an uns selbst, jetzt im Rückspiel ein ganz anderes Gesicht zu zeigen und mit einem angemessenen Selbstvertrauen dort aufzutreten. Vor allem das Gegenpressing gegen einen tiefstehenden VfR und das Aufrechterhalten des Tempos im letzten Drittel werden für uns entscheidend sein. Wenn wir die richtige Körpersprache an den Tag legen, haben wir genug Qualität, um am Samstag zu bestehen.“

Am Sonntag sind die beiden Speyerer A-Jugenden angesetzt. Bereits um 11 Uhr spielt die A2 unter Burak Doganay (3.) beim Tabellenführer SC 07 Idar Oberstein. Nachdem das Team zuletzt beim Ligafavoriten FC Meisenheim mit 3:2 gewonnen hat, könnte die U18 mit einem Sieg selbst an die Spitze springen: „In Meisenheim hatten wir trotz der drei Punkte nach 60 Minuten kaum noch Luft und haben deswegen viel Wert auf das Thema Ausdauer gelegt. In Idar Oberstein wartet ohnehin eine sehr komplizierte Aufgabe auf uns. Zum einen kommen eine frühe und lange Fahrt auf uns zu, um dann auf einem nicht optimalen Platz zu spielen. Zum anderen wird der SC wieder eine hohe Emotionalität an den Tag legen, die uns in der Vergangenheit aufgrund des jungen Jahrgangs Probleme bereitet hat. Für uns spricht, dass wir in dieser Hinsicht viel aus der Saison lernen konnten und auch im Hinspiel mit 2:0 bestanden haben.“

Speyers A1 (3.) muss nach dem Saisonhöhepunkt und der bitteren Niederlage nach 2:0-Führung im Pokalhalbfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 um 13 Uhr beim FK Pirmasens (6.) antreten.