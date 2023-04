Am kommenden Wochenende fahren zwischen Speyer Hauptbahnhof und Schifferstadt in den Abend- und Nachtstunden keine Züge. Wie die DB Regio mitteilt, wird wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in den Nächten von Freitag, 21., auf Samstag, 22. April, bis Sonntag, 23., auf Montag, 24. April, jeweils von 20.15 Uhr bis 1 Uhr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Demnach fallen die S-Bahnen der Linien S4, S3 und S38265 (23.22 Uhr ab Germersheim) zwischen Speyer Hauptbahnhof und Schifferstadt aus. Zudem fährt zusätzlich eine S-Bahn von Schifferstadt (ab 1.02 Uhr) bis Mannheim Hbf. Die Züge der Linie RE4 fallen zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Ludwigshafen Hauptbahnhof aus. Einzelne S-Bahnen der Linie S4 fahren von Speyer Hauptbahnhof bis Germersheim/Graben-Neudorf bis zu 28 Minuten später ab. Der Bus, der die Linie S38375 ersetzt, fährt bis Ludwigshafen Hauptbahnhof. Der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist nicht möglich.

