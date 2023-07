Amtsübergabe bei Rotary Speyer: Oliver Kolb ist auf Bernd Helmig gefolgt. Er führt den Serviceclub nun durch das rotarische Jahr 2023/24. Kolb ist 47 Jahre und Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz. In seine Amtszeit wird das Galakonzert „50 Jahre Rotary Club Speyer“ fallen. Zudem werde es darum gehen, Kontakte zu Speyers neuem englischen Partner Chichester und dessen Rotary Clubs aufzubauen. Die Speyerer Einheit zählt nach zwei Neuaufnahmen 72 Mitglieder, darunter elf Frauen.

Helmig blickte bei der Übergabe im Industriehofgarten zufrieden zurück, auch wenn die geplante Fahrt zu italienischen Freunden wegen der Flutkatastrophe in der Lombardei abgesagt werden musste. „Dafür unterstützte der Club aus Speyer die Freunde in Faenza und überwies 10.000 Euro auf das Nothilfekonto für junge Opfer der Flutkatastrophe“, so Helmig. Zudem seien fast 39.000 Euro an elf Projekte in Speyer geflossen.