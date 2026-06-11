Klaus Burger vom TSV Speyer hat bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gerätturnen erneut seine Klasse unter Beweis gestellt.

Der Routinier holte sich den Landesmeistertitel in der Seniorenklasse 80 und älter. Damit setzte er den nächsten Höhepunkt in einer außergewöhnlich erfolgreichen Saison. Der Speyerer Turner feierte bereits den dritten Titel in diesem Jahr. Damit knüpfte Burger nahtlos an seine starke Saison an und untermauerte einmal mehr seine außergewöhnliche Konstanz im Wettkampfgeschehen.

Dabei war der Weg zu diesem Erfolg alles andere als selbstverständlich. Bei der deutschen Seniorenmeisterschaften in Koblenz bremste eine Handverletzung Burger noch aus. Gegen die jüngere Konkurrenz begnügte er sich dort mit einem respektablen siebten Platz.

Starker Auftakt

Doch in Worms, wo die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Rahmen des Rheinhessischen Turnfests stiegen, meldete sich der Speyerer eindrucksvoll zurück – konzentriert, entschlossen und in bestechender Form. Schon am ersten Gerät setzte Burger ein Ausrufezeichen: Am Barren turnte er starke 11,00 Punkte – seine beste Wertung der gesamten Saison.

Dieser Auftakt verlieh ihm sichtbar Rückenwind. Auch am Reck präsentierte er sich sicher und erhielt 9,80 Zähler. Am Boden überzeugte der TSV-Vertreter mit 9,90 Punkten, am Pauschenpferd mit 9,20. Den Schlusspunkt setzte ein sauberer Sprung, den die Wertungsrichter mit einer 9,70 belohnten. Obwohl nur zwei Geräte in die Endwertung eingingen, zeigte Burger an allen fünf vollen Einsatz – und begeisterte damit nicht nur die Wertungsrichter, sondern auch die Zuschauer.

Schreiner engagiert

Auch Jörg Schreiner ging für den TSV Speyer an die Geräte und zeigte in der Altersklasse 50 und älter einen engagierten Wettkampf. Vor allem am Boden mit 10,80 Punkten und am Barren mit 10,10 demonstrierte er seine Stärke eindrucksvoll. Umso ärgerlicher war sein vorzeitiger Abgang am Pauschenpferd, der ihn auf 8,30 Zähler zurückwarf.

Besonders bitter wurde es für Schreiner am Sprung: Bereits beim Testen des Sprungbretts zog er sich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Die Verletzung bedeutete das vorzeitige Wettkampfende für ihn und nahm der Freude über seine Vize-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft spürbar den Glanz.

Trotz dieser unglücklichen Verletzung blicken die Domstädter auf eine herausragende Wettkampfsaison zurück. Die Seniorenturner sammelten bei den verschiedenen Meisterschaften insgesamt zwölf Podestplätze und standen sieben Mal ganz oben – eine Bilanz, die den starken Teamgeist und die beeindruckende Qualität der Speyerer Turner unterstreicht – und die Messlatte für das kommende Jahr sehr hoch legt.