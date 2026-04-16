Fahrrad-Check, Rikscha-Tour, Fahrrad-Codierung und ein Dokumentarfilm über die schönsten Fahrradstädte in Europa: Die VG Rheinauen lädt für 20. April zum Aktionstag.

Der Aktionstag findet im Vorfeld der internationalen Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses statt, an der sich die Verbandsgemeinde Rheinauen seit dem Jahr 2022 beteiligt. Nach Angaben von Toni Krüger (Grüne), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde, sowie den Klimaschutzmanagerinnen Nicole Ludwar und Silke Sturm stößt das Stadtradeln auf steigendes Interesse. Mit dem erstmals in der VG stattfindenden Aktionstag im Vorfeld wollen die Verantwortlichen Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, den Austausch fördern sowie den Spaß und die Lust am Radfahren stärken.

Außerdem können sich Teilnehmer auf die beginnende Fahrradsaison vorbereiten: Helferinnen und Helfer aus der Fahrradwerkstatt Waldsee zeigen ab 16 Uhr am Rathaus in der Ludwigstraße, wie man einen Fahrrad-Check durchführt. Der ADFC Rheinauen lädt zur Rikscha-Tour ein und codiert gegen eine Gebühr von zehn Euro Fahrräder. Dafür sind ein Personalausweis sowie der Kaufbeleg des Fahrrads erforderlich.

Fahrrad-Parcours für Kinder

Weil die Verbandsgemeinde insbesondere auch Familien mit Kindern ansprechen und für die Teilnahme am Stadtradeln gewinnen will, wird die Polizeiinspektion Schifferstadt einen Fahrrad-Parcours aufbauen. Laut den Klimaschutzmanagerinnen sollen praktische Übungen dazu beitragen, dass sich Kinder sicher auf ihrem Fahrrad bewegen können.

Den Abschluss des Aktionstags bildet der Dokumentarfilm „Cycling Cities“ über die schönsten Fahrradstädte Europas von Filmemacher Ingwar Perowanowitsch. Seine Radreise führte den Journalisten von Freiburg nach Paris, über Gent, Amsterdam, Utrecht und Hamburg bis nach Kopenhagen. Er zeigt dabei auf, wie diese Städte die Verkehrswende geschafft haben und „was wir in Deutschland von ihnen lernen können“. Die Botschaft des Films sei, dass Radfahren vor allem Spaß machen solle, wunderschöne Naturerlebnisse aus einem ganz anderen Blickwinkel biete und zur Steigerung der Lebensqualität in Städten beitragen könne, sagen die Veranstalter.

Termine

Aktionstag rund ums Radeln am Montag, 20. April, ab 16 Uhr am Rathaus in Waldsee, Ludwigstraße 99. Ab 18.30 Uhr Filmvorführung „Cycling Cities“ mit anschließender Fragerunde mit dem Filmemacher Ingwar Perowanowitsch.

Stadtradeln in der Verbandsgemeinde Rheinauen von 2. bis 22. Mai. Mehr Infos unter www.stadtradeln.de/vg-rheinauen