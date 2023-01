„Jugend musiziert“ wird in diesem Jahr zum 60. Mal veranstaltet. Zum Regionalwettbewerb Vorderpfalz treffen sich junge Musikerinnen und Musiker am Samstag, 28. Januar, ab 9 Uhr und Sonntag, 29. Januar, ab 9 Uhr in den Räumen der Städtischen Musikschule Ludwigshafen, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3.

Ausgeschrieben sind 2023 die Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set(Pop) und Gitarre(Pop). Ensembles können in den Kategorien Streichinstrumente, Blasinstrumente, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik antreten.

Gefördert wird bei „Jugend musiziert“ ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. Über die Teilnahmebedingungen informieren Musikschulen oder www.jugend-musiziert.org.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ startet im Januar 2023 in mehr als 140 Regionen Deutschlands. Die ersten Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen anschließend im März an den Landeswettbewerben teil. Die ersten Preisträger aller Bundesländer sind schließlich vom 25. Mai bis 1. Juni in Zwickau zum Bundeswettbewerb eingeladen.