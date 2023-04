Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar wird derzeit in vielen Gremien der Metropolregion diskutiert. Im Juni soll es in Speyer soweit sein. Der Entwurf stellt die Weichen für zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen. Stichwort: Pionier-Quartier. Was sagen die Planer, was sagt die Politik dazu?

Der Regionalplan soll „die räumliche Entwicklung der Region in den kommenden 15 Jahren planerisch steuern“. So definiert die Metropolregion Rhein-Neckar die Aufgabe, für die mehrere