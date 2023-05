Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was Leser ärgert: Immer wieder gibt es Wurzelschäden auf Speyerer Radwegen. Die RHEINPFALZ hat darüber kürzlich berichtet und dafür von der Stadt als Beispiel einen gesperrt Radweg in der Fritz-Ober-Straße genannt bekommen. Was aus dieser unter anderem von Gesamtschülern gerne genutzten Verbindung geworden ist, verwundert einen Anwohner sehr.

Die Absperrungen an den Radwegen seien mitunter nötig, weil die Wurzeln die Wege allzu wellig machten und eine Reparatur nicht immer ganz schnell möglich sei, so die Stadt im