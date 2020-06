Auch das Sprinter-Meeting beim RV 08 Dudenhofen ist nun wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Das hat der Verein auf seiner Homepage (rv08dudenhofen.de) mitgeteilt. Am Freitag/Sonntag, 21./22. August, sollten sich wieder viele Stars der Bahn-Kurzzeitdisziplinen in der Badewanne treffen. In der Vergangenheit erwies sich die teils unter Flutlicht ausgetragene Veranstaltung als wahres Stelldichein von Olympiasiegern und Weltmeistern.