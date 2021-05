Die in Singen ansässige Radsport-Interessen-Gemeinschaft (RIG) Hegau nutzt die Möglichkeit, die ihr die Corona bedingte Absage des zweiten und abschließenden Dudenhofener Renntags der Bahnen-Tournee am Pfingstmontag bietet.

Wie schon am 23. Mai folgen nun auch einen Tag später Wettbewerbe in Singen, nachdem die Stadtverwaltung das Hygienekonzept des Veranstalters gut hieß, Zuschauer aber aussperrte. Der Radsport-Weltverband UCI habe die Doppelveranstaltung genehmigt, heißt es in einer Mitteilung des Bundes Deutscher Radfahrer.

Es hätten sich bisher Fahrer aus 20 Nationen gemeldet. Außer den UCI-Rennen am 23. und 24. Mai werden auch Sieger der „Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga“ der Junioren in Singen gekürt.