Ein 17-jähriger Pedelecfahrer ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr leicht verletzt worden, als er auf der Bahnhofstraße von einem Auto angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Speyer-Nord, als ein orangefarbener Pritschenwagen nach rechts in die Prinz-Luitpold-Straße abbog und ihn übersah. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Im Pritschenwagen saßen vermutlich drei junge Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren. Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06232 1370 zu melden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gesendet werden.