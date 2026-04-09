Ein Streit um eine offenstehende Autotür hat in Speyer am Dienstagabend zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt. Laut Polizei hatte ein 43-jähriger Radfahrer gegen 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße in der Nähe des Ärztehauses eine auf dem Radweg bei offener Beifahrertür parkende Autofahrerin auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Die 33-Jährige rief daraufhin ihren 28-jährigen Mann, der den Radfahrer schlug. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Da der Radfahrer nach Alkohol roch, führte die Polizei einen Alkoholtest durch, der 2,56 Promille ergab. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Vorfall zog Anzeigen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr nach sich.