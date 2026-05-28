Ein Auto und ein Radfahrer sind in der Goethestraße in Waldsee auf Höhe der Lerchenstraße zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr. Ein 15-jähriger Radfahrer fuhr auf der Goethestraße und wollte nach links in die Lerchenstraße abbiegen, ein 37-jähriger Autofahrer kam aus der Lerchenstraße und wollte nach rechts in die Goethestraße einbiegen. Dabei stießen beide zusammen, der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Schürfwunden zu. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Die Polizei leitete gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein und gegen den Radfahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.