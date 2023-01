RHEINPFALZ-Leser und Hobbyfotograf Lothar Hensel hat am Dreikönigstag seinen Augen kaum getraut: An einer Futterstelle auf dem Friedhof hat er einen kleinen Vogel sitzen sehen: aufgeplustert und, obwohl der Speyerer ihm bis ungefähr einen Meter nahe kam, keine Anstalten machend, die Flucht zu ergreifen. Der Piepmatz scheint ein Jungvogel zu sein, bei der Artbestimmung sei er sich nicht sicher, hat Hensel an die Redaktion geschrieben – und an die E-Mail ein tolles Foto des unbekannten Gefiederten drangehängt.

Thomas Dolich von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor) hat in dem Singvogel einen Buchfink, genauer gesagt ein Weibchen dieser Art, erkannt. „Es ist aber kein Jungvogel, sondern ein adultes, also erwachsenes Tier“, teilt der Neuhofener auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. „Solches Aufplustern kommt auch bei gesunden Vögeln gelegentlich vor, es kann sich aber auch um einen kranken Vogel handeln“, informiert er. „Gerade an Futterstellen sieht man gelegentlich kranke Vögel. Die sind permanent aufgeplustert und verhalten sich meist auch nicht normal. Wenn die nicht mehr richtig fliegen können, könnte man so einen Vogel mit einem Jungvogel verwechseln“, so Dolich.