Etliche Speyerer Gaststätten machen von der Möglichkeit Gebrauch, sich Public-Viewing-Angebote während der Fußball-WM von 11. Juni bis 19. Juli von der städtischen Ordnungsbehörde genehmigen zu lassen. Das ist für WM-Spiele mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr möglich. Mit „echter Stadionatmosphäre“ wirbt zum Beispiel das „Wirtshaus am Dom“, das bei wichtigen Spiele eine Großbildleinwand und bis zu neun weitere TV-Bildschirme im Innenbereich sowie auf der Terrasse zum Einsatz bringen will. Der „Domhof“ kündigt die Übertragung der deutschen Spiele auf einer Großbildleinwand in seinem Biergarten an. Im „Café Maximilian“ kommen Bildschirme drinnen und draußen für Spiele während der Öffnungszeiten zum Einsatz.

„Bisher liegen uns wenige Anträge vor. Wir gehen davon aus, dass noch weitere kommen werden, obwohl ein Public Viewing mit höherem Aufwand und mit Kosten verbunden ist“, teilt die Stadtverwaltung dazu auf Anfrage mit. Ein Lokal, in dem die Entscheidung noch nicht gefallen ist, ist laut Geschäftsführer Aziz Rahimi das „Wilma Wunder“ in der Postgalerie: Hier wurde zuletzt noch abgewogen, ob sich der Aufwand lohnt.