Auf ganz schön dreiste Weise hat sich ein Unbekannter in Berghausen ein Mofa unter den Nagel gerissen. Ein 23-Jähriger hatte das Gefährt laut Polizei zum Verkauf angeboten. Der Täter meldete sich und vereinbarte für Dienstagmittag mit dem Verkäufer einen Termin zum Probefahren. Der Interessent nutzte die Probefahrt in der Berghäuser Straße und einem Feldweg in der Nähe jedoch, um das Mofa zu stehlen. Da der Dieb die ganze Zeit einen Helm trug, liegt keine konkrete Beschreibung des Mannes vor. Die Polizei sucht Zeugen, die das Zweirad mit auffällig orangefarbenen Felgen gesehen haben. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0.