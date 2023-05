Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. August 1895 unternahm ein Speyerer Priester etwas geradezu Sensationelles: Prälat Josef Eduard Konrad Bischoff bestellte als erster Bürger der Domstadt einen Personenkraftwagen, den er mit den Einnahmen aus einem besonderen Zubrot bezahlte.

Bischoffs Auto wurde am 31. Juli 1895 aus der Mannheimer Fabrik in die Domstadt gebracht. Am Tag darauf startete der 68-Jährige auf der damals Königsstraße genannten Ludwigstraße