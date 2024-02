Premiere in der Halle 101: Zwei Frauen aus Speyer organisieren am Freitag, 8. März, eine Veranstaltung anlässlich des Weltfrauentags. Dabei geht es ihnen nicht nur ums Feiern. Mit dem Erlös wollen die Organisatorinnen auch benachteiligte Frauen und Mädchen unterstützen.

„Am 8. März ist internationaler Frauentag, und nicht jeder Frau beziehungsweise jedem Mädchen geht es gut auf dieser Welt. Es gibt Mädchen, die verfügen in Schulen nicht einmal über eine Sanitäranlage“, begründen die Veranstalterinnen ihre Motivation. Emine Funk und Christiane Hochreither wollen bedürftigen Mädchen helfen. Funk ist Inhaberin des Friseursalons „Emine Funk Haare & Mehr“ in der Kutschergasse, Hochreither betreibt die Kulturagentur „Herz über Kopf“ in der Karolingerstraße.

Das Event, das die beiden Frauen geplant haben, startet um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Halle 101 am Neuen Rheinhafen. Es steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Geplant sind mehrere besondere Programmpunkte. Zwischen 18.30 und 20.30 Uhr gibt es laut Ankündigung zwei Styling-Stände. An diesen können sich Besucherinnen „für etwas Gutes aufhübschen lassen“. Die Stylings werde Friseurmeisterin Funk selbst übernehmen, „zusammen mit einem 20-köpfigen Team aus Speyer und Umgebung“. Kosten für ein Styling: 5 Euro. Die Erlöse daraus kämen vollständig dem Bau von Sanitäreinrichtungen für Schulmädchen in Sri Lanka zugute – ein Projekt des Soroptimist Club Speyer. Dieser setzt sich unter anderem für die Bildung für Mädchen und Frauen ein. Auch vom Eintrittspreis gehe je 1 Euro an seine Hilfsaktion.

Nicht nur für Frauen

Zwar stünden bei dem Event die Damen der Schöpfung im Mittelpunkt. Aber auch für die Männer sei etwas geboten, kündigen die Organisatorinnen an. Zwischen 18.30 und 20.30 Uhr sei etwa die Speyerer Firma Sturmkind mit ihrer Marke „Drift Hybrid Gaming“ vor Ort. An deren Stand könne man kleine Rennautos mit dem Smartphone steuern. Musikalisch begleitet werde der erste Teil des Programms vom weiblichen Saxofonquartett „Famdüsax“. Auch Jazztänzerinnen des TSV Speyer treten auf.

Im zweiten Teil ab 21 Uhr könne der besonderen Tag mit Live-Musik gefeiert werden: DJane Simone trete zusammen mit Sängerin Nicole Hadfield und Saxofonistin Michelle Labonte auf. Die Veranstalterinnen hoffen bereits auf weitere Aktionen: „Unser Wunsch wäre, dass dieses Projekt Erfolg hat und wir jedes Jahr so etwas in der Art auf die Beine stellen können – mit dem Ziel, Menschen zu helfen“, betonen Funk und Hochreither.

Seit mehr als 100 Jahren demonstrieren Frauen am internationalen Frauentag für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen Diskriminierung von Frauen. Erstmals fand der Feiertag am 19. März 1911 statt, seit 1921 wird er am 8. März begangen.

Tickets

An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte 28 Euro. Im Vorverkauf kann ein Ticket für 26 Euro erworben werden – vor Ort bei „Emine Funk Haare & Mehr“ in der Kutschergasse 9 oder bei www.eventbrite.de.