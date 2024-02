Anlässlich des internationalen Frauentags gibt es auch ein städtisches Programm. Es wurde von der Gleichstellungsstelle der Stadt Speyer mit der Volkshochschule, der Stadtbibliothek und dem Familientreff Süd konzipiert und enthält Veranstaltungen von Montag, 4., bis Freitag, 8. März. Alle Termine finden sich im Netz unter www.speyer.de/frauentag2024.

Zum Programm gehören unter anderem eine Online-Lesung, bei der die Journalistin und Autorin Teresa Bücker ihr erstes Sachbuch „Alle Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit“ vorstellen wird (4. März). Beim „Taschenplotten im Media-Tor“ besteht am 6. März die Gelegenheit, mit einem persönlichen Statement eine eigene Tasche zum Frauentag kreativ zu gestalten. Die Aktionswoche endet mit der Präsentation des Films „Woman“ am 8. März, in dem 2000 Frauen aus 50 Ländern zu Wort kommen.

Während der gesamten Frauentagwoche informiert der Weltladen an einem Infotisch über faire Produkte aus reinen Frauenprojekten. Außerdem wird dort am 8. März eine Kaffee-Verkostung angeboten. „Mit den Angeboten wollen wir Mädchen und Frauen in unserer Stadt herzlich dazu einladen, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und ihre Perspektiven einzubringen“, wird Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) zitiert.