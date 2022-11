Nächster Auszug aus der Postgalerie: Der seit der Eröffnung 2012 im Obergeschoss vertretene Schuhhändler Deichmann schließt seine Filiale am Montag, 19. Dezember. „Der Standort hat sich langfristig leider nicht als optimal erwiesen“, teilt Firmensprecher Stefan Melneczuk auf Anfrage mit. Das Unternehmen müsse seine Standorte aus wirtschaftlicher Sicht regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Deichmann war einer der wenigen im ersten Stock der Postgalerie noch vertretenen Einzelhändler. Vor wenigen Wochen hatte dort die Firma Depot ihren Store geschlossen. Die Deichmann-Beschäftigten werden laut dem Sprecher „von umliegenden Filialen in Wohnortnähe übernommen“. Er verweist darauf, dass das Unternehmen in Speyer vertreten bleibe: mit der Fachmarkt-Filiale im E-Center in der Auestraße. Sie sei von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet.