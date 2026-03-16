Das Polizeipräsidium Nordhessen sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 74-Jährigen, der sich möglicherweise im Raum Speyer aufhält. Laut Bericht hatte der Mann bereits am Montag, 9. März, zusammen mit seinem Hund seine Wohnung in Gilserberg (Schwalm-Eder-Kreis) verlassen und ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Seine Angehörigen hatten den Senior als vermisst gemeldet. Der 74-Jährige ist der Mitteilung zufolge gesundheitlich beeinträchtigt und möglicherweise desorientiert. Die Suche nach dem Mann durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde zum Einsatz kamen, ist bislang ohne Ergebnis geblieben. Weil sich der Vermisste nach Angaben seiner Angehörigen in der Vergangenheit bereits in Richtung Speyer orientiert hatte, wo er früher gelebt hatte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann versucht, dorthin zu gelangen, schreibt die Polizei. Der 74-Jährige soll einen blauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose tragen. Bei seinem Hund handelt es sich um einen Jack-Russel-Terrier. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681 7740 entgegen.