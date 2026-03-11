Die Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten in Speyer war 2025 im zweiten Jahr in Folge rückläufig. Das geht aus dem Jahresbericht des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hervor.

Demnach sind im vergangenen Jahr 5360 Straftaten erfasst worden. Das sind deutlich weniger als noch 2024 mit 6995 Fällen und auch als 2023 mit dem zwischenzeitlichen Höchststand der vergangenen fünf Jahre (8081 Straftaten). Darin eingerechnet sind zudem noch die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, denen sich in Speyer fast alle Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) „automatisch“ mit ihrer illegalen Einreise stellen müssen.

Die Aufklärungsquote der Straftaten in Speyer ist dagegen mit 71,3 Prozent im vergangenen Jahr zurückgegangen (2024: 76,6 Prozent). Sowohl Gewaltkriminalität mit 189 Fällen im Vergleich zu 279 Taten im Jahr 2024, als auch Raubdelikte (28 Fälle, 2024: 38) und Körperverletzungen (615 Fälle, 2024: 835) sind in Speyer laut polizeilicher Erfassung weniger geworden. Das gilt auch für Messerangriffe: Davon hat die Polizei im Jahr 2025 mit 16 weniger als halb so viele Delikte erfasst wie noch 2024 mit 37 Fällen. Die ausführliche Kriminalstatistik für 2025 der Polizeiinspektion Speyer wird noch vorgestellt. Neben der Stadt umfasst diese dann auch die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie die Gemeinde Otterstadt.