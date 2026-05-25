Zwei Ladendiebe haben in den vergangenen Tagen in Geschäften in Speyer zugeschlagen; beide konnten gefasst werden. Wie die Polizei mitteilt, versuchte zunächst am Freitagabend ein 37-Jähriger aus Eppelborn, mit Waren im Wert von circa 100 Euro ein Bekleidungsgeschäft am Postplatz zu verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hinderte den Mann daran, dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die herbeigerufene Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Am Samstag gegen 14 Uhr steckte dann in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt ein 48-Jähriger zwei Parfümflaschen in seine Jackentasche und verließ anschließend mit zwei weiteren in der Hand die Filiale, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Nach deren Angaben fanden die Beamten den Dieb in der Ludwigstraße; die vier Parfümflaschen im Wert von insgesamt fast 600 Euro hatte er bei sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.