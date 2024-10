Noch stehen nicht alle Teilnehmer fest. Aber das Südwest-Pokalachtelfinale in der ersten Novemberwoche ist ausgelost.

Die Regionalliga-A-Junioren des FC Speyer 09 treffen am Sonntag (18.30) auswärts auf die tieferklassige SG SC Hauenstein/Lug-Schwanheim. Weiter geht’s für den Sieger dann am Mittwoch, 6. November. Tags zuvor tritt bei der B-Jugend Regionalligist Speyer bei Landesligist JFV Landau an. Der Gegner von Verbandsligist Ganerb steht noch nicht fest.

Speyer auswärts

In der Altersklasse C läuft Regionalligist FC 09 bei TuS Heltersberg/Geiselberg/Schopp (Verbandsliga) auf (Mittwoch, 6. November, 18.30). Bei der D reisen die Domstädter zum Verbandsligaduell bei Tabellenführer Ludwigshafener SC (Dienstag, 5. November, 18).