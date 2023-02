Ein Schülerteam aus Speyer hat beim Planspiel Börse im Bereich der Sparkasse Vorderpfalz den ersten Platz belegt.

17 Wochen lang nahmen 254 Schüler von allgemein- und berufsbildenden Schulen beim Planspiel teil. Die Aufgabe der 100 Spielgruppen aus Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis war es, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch gezielte Investitionen in vorgegebene Wertpapiere zu vermehren. Den höchsten Depotstand konnte laut Sparkasse am Ende die Spielgruppe „APL“ vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer vermelden. Sie kam auf 62.637,83 Euro. Den zweiten Platz erarbeitete sich mit 59.925,55 Euro die Spielgruppe „Wolf of HPG“ vom Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer. Unter den erfolgreichsten Schüler-Börsenteams werden Geldpreise im Gesamtwert von 1800 Euro aufgeteilt.