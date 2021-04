„Wir gehen nach wie vor von einer Fertigstellung zum Ende des Jahres 2021 aus“: Laut Clara Reuß, Sprecherin des für die Sanierung der Salierbrücke (Bild vom Freitag) zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe, steht der Zeitplan. Ein genaues Freigabedatum für die seit Januar 2019 gesperrte Verbindung gebe es noch nicht. Wie berichtet, hatten die Arbeiten im Winter teilweise witterungsbedingt geruht. Aktuell gebe es auch „keinen Anlass, an der Einhaltung der zuletzt veröffentlichten Gesamtkosten für die Sanierung von 28,7 Millionen Euro zu zweifeln“, so Reuß. Die Stahlbauarbeiten, die im ersten Abschnitt für längere Verzögerungen gesorgt hatten, seien fertig. Jetzt würden an der Strombrücke Entwässerungseinrichtungen ausgetauscht und der Korrosionsschutz an der Unterseite erneuert. Danach gehe es unter anderem um die Schichten des Fahrbahnbelags, die Schutzeinrichtungen und Geländer. Die Vorlandbrücke werde derzeit an der Unterseite verstärkt, bevor auch sie etwa Abdichtungen und einen neuen Belag erhalte.