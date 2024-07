Anlässlich des Hochfests Mariä Himmelfahrt bietet das Bistum Speyer ein nächtliches Pilgern vom 14. auf den 15. August vom Annaberg bei Burrweiler zum Dom in Speyer an. Das ist nicht das einzige Angebot für Pilger und Wallfahrer im Sommer.

„Wir machen uns auf einen Pilgerweg durch die Nacht – von der Annakapelle bei Burrweiler zum Mariendom in Speyer“, so Domkapitular Franz Vogelgesang. Die Teilnehmer sollten dabei „aufmerksam für die Regungen der eigenen Seele“ sein. Sie erwartet ein Weg von gut 30 Kilometern. Passende Kleidung und Wandererfahrung werden empfohlen. Dies gilt auch für die Möglichkeiten, an drei Stellen unterwegs „einzusteigen“ und so kürzere Varianten zu wählen.

Die Nachtwallfahrt wird durch erfahrene Pilgerführer begleitet, auch ein Notfalldienst ist laut Bistum gewährleistet. An- und Abreise sowie Verpflegung müsse jeder Teilnehmer individuell regeln. Beginn ist am 14. August um 22.30 Uhr mit einem Pilgersegen in der Annakapelle. Eingestiegen werden kann auch in Edesheim (0.30 Uhr, Bahnhof), Freimersheim (3 Uhr, Frimarhalle) und Dudenhofen (7.30 Uhr, Grillhütte). In Speyer ist um 9.30 Uhr eine Prozession vom Altpörtel zum Dom mit folgendem Gottesdienst geplant. Anmeldung: Telefon 06232 102423, E-Mail backenstrass@pilgerreisen-speyer.de.

Außerdem beginnen im Juli Wallfahrten zum Annaberg. Dort finden an fünf Dienstagen und zwei Samstagen Gottesdienste statt. Den Auftakt macht am 2. Juli, 10 Uhr, ein Gottesdienst mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Die weiteren Termine sind am 9. Juli, 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli, sowie an den Samstagen 10. und 17. August, jeweils um 10 Uhr. Ab 8.30 Uhr würden Pendelbusse eingerichtet.