Die Luftfahrtindustrie gehört zu den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Branchen. PFW Aerospace als größter industrieller Arbeitgeber in Speyer gehört ihr als Zulieferbetrieb an. Aktuell kommt die GmbH mit Kurzarbeit über die Runden. 2022 wird das nicht mehr der Fall sein, sagt Geschäftsführer Stefan Zimmermann.

Internationale Krisen, die aufs Luftfahrtgeschäft gedrückt haben, gab es immer wieder. Stefan Zimmermann nennt die Anschläge vom 9. November 2001 oder die Finanzkrise