Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 12. Mai ist traditionell der „Tag der Pflege“. In Zeiten von Corona rückt der Pflegeberuf immer stärker ins Blickfeld. Allein in Speyer gehören ihm mehr als 1000 Beschäftigte an. Das Berufsbild wandelt sich, die Aufgaben werden anspruchsvoller, so Miriam Maier, stellvertretende Pflegedirektorin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses. Sie erklärt, was gut und was schlecht ist.

Für Miriam Maier waren es 2012 nach eigenem Bekunden vor allem zwei Faktoren, die sie zur Ausbildung in der Pflege bewegten: die große Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten