Frisch eingesetzte Pflanzen am Heinrich-Lang-Platz in Speyer-Nord sind nach wenigen Tagen gestohlen worden.

Laut Stadt hat eine Fachfirma die erweiterten Baumscheiben unter den Bestandsbäumen mit Stauden bepflanzt. Als die städtische Grünflächenabteilung dies kontrollierte, habe sie festgestellt, dass daraus Pflanzen entnommen worden seien: „Konkret fehlen drei Ziergräser sowie sieben Spiersträucher.“ Es sei bedauerlich, dass die Verbesserung des öffentlichen Raums, des Stadtklimas und der Aufenthaltsqualität auf diese Weise erschwert werde. Zudem seien die neu angelegten Pflanzflächen durch Hundekot verunreinigt worden. Die Stadt bittet darum, die am Heinrich-Lang-Platz vorhandene Hundekot-Station zu nutzen und die Pflanzflächen nicht zu betreten. Am Platz findet in der nächsten Woche eine Bürgerbeteiligung zur weiteren Neugestaltung statt.