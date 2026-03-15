Die Stadt Speyer will der für St. Konrad zuständigen katholischen Kirchengemeinde ein schriftliches Kaufangebot für eine Fläche in Speyer-Nord unterbreiten.

Das Angebot kündigte Fachbereichsleiter Robin Nolasco auf Anfrage der Freien Wähler im Stadtrat an. Es handele sich um rund 140 Quadratmeter in einem schmalen Streifen zwischen Heinrich-Lang-Platz und Kirche. Sie könnte in die Aufwertung des Heinrich-Lang-Platzes einbezogen werden, die in drei Abschnitten läuft, aktuell mit einer Beteiligungsaktion für Kinder zur Spielfläche.

169 Vorschläge aus Kitas und Schulen seien dafür eingegangen, berichtete Nolasco. Die häufigsten Wünsche: mehr Sitz- und Spielmöglichkeiten, Wasser und Sauberkeit. Die Ideen sollten in einer Bürgerbeteiligung am Mittwoch, 25. März, 17 Uhr, vorgestellt werden. Wenn es zum Ankauf der kirchlichen Freifläche käme, ginge es dort um eine neue, an den Platz angepasste Pflasterung. Für die Kirche selbst sowie Glockenturm werde die Stadt kein Angebot unterbreiten.