Sehr erfolgreich war Lothar Fischer (TG Waldsee) bei den Pfalz-Masters am Pfingstsamstag in Edenkoben. Fischer trat bei den Senioren-Meisterschaften anlässlich des Masters-Sportfestes des LCO Edenkoben im Weit- und Dreisprung an. Im Weitsprung siegte er in der Altersklasse M90 mit 2,85 Metern. Den Dreisprung dominierte Fischer mit 6,11 m. Bettina Schardt aus Dudenhofen, die für die MTG Mannheim startet, lag im Diskuswerfen der W50 mit 40,56 m vorne.