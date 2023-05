Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wollte der kroatische Zweitliga-Handballer Bosun Jajce in seiner Heimat Polizist werden. Dann änderte sich die Lage. Heute arbeitet der 25-Jährige bei einer Firma für Immobilienbetreuung in Mannheim. Und er ist beim Handball-Verbandsligisten TSV Speyer gelandet. Über Instagram. Wie ist das abgelaufen?

Die Geschichte von Bosun Jajce (25) ist schnell erzählt, steckt dafür aber voller Emotionen. In Kroatien spielte er Handball in der Zweiten Liga, wollte eine Ausbildung an der Polizeischule