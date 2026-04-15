Mit 16 Jahren spielt Vivienne Zimmermann aus Otterstadt schon in der Regionalliga. Aber sie hat noch viel mehr vor.

In der Regionalliga Südwest spielt kein Damenteam aus der Pfalz. Dennoch ist die Liga nicht ganz ohne pfälzische Beteiligung. Eines der größten Nachwuchstalente des Pfälzischen Tischtennisverbandes spielt beim TTV Weinheim-West. Mit 16 Jahren ist Vivienne Zimmermann eine der Topspielerinnen ihres Klubs. Die Otterstadterin wies in den ersten 17 Saisonspielen eine Einzelbilanz von 16:18 auf. Stark auch deshalb, weil in der viertklassigen Regionalliga teils Spielerinnen auflaufen, die auch regelmäßig eine Liga darüber zum Einsatz kommen, die sie in satter Regelmäßigkeit besiegt. „Mir hat das Training in Weinheim direkt gut gefallen“, sagt Zimmermann, die das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium in Speyer besucht. Die Schülerin der 11. Klasse spielt in der Jugend noch für den TTV Otterstadt. „Im Jugendbereich spiele ich nur Turniere“, sagt die Offensivspielerin. Ihr sei es wichtig, stets gefordert zu sein, weshalb sie sich auch vorstellen kann, irgendwann mal in der 3. Bundesliga zu spielen. „Ich kann mir auch noch höhere Ligen vorstellen, auch die 2. Bundesliga. Tischtennisprofi werde ich aber nicht“, sagt Zimmermann die nach dem Abitur Medizin studieren möchte.

Woran Zimmermann gearbeitet habe, ist ihre Emotionalität. „Ich bin grundsätzlich ein emotionaler Mensch. Ich feuere mich gerne an. Ärgere mich aber auch. Ich verliere nicht gerne. Mittlerweile habe ich es aber gut im Griff“, sieht sie selbst Verbesserungen. „Ich bin in beide Richtungen sehr emotional. Ich kann sehr traurig, aber auch sehr glücklich sein“, sagt Zimmermann, die auch anmerkt, dass es wichtig sei, wer sie bei den Spielen coacht.

Naturtalent

Im Alter von sechs Jahren stand Zimmermann erstmalig an der Platte, mit acht Jahren erstmals in einem pfälzischen Kader. „Die Coronazeit hängt mir noch nach. Die anderen Verbände haben trainiert, wir in der Pfalz nicht“, erklärt Zimmermann, die auch mal für den TTV Edenkoben in der Regionalliga Südwest aufschlug. Hockey, Garde und Klavier waren nebenbei noch ihre Hobbys. „Ich habe lange alles Mögliche probiert. Mit dem Klavierspielen habe ich vor zwei Jahren aufgehört. Es bleibt einfach zu wenig Zeit“.

Der Antreiber zum Tischtennissport war der Vater von Vivienne Zimmermann. „Er hat damals die Mini-Meisterschaften organisiert. Ich hatte damals gewonnen, ohne jemals vorher einen Schläger in der Hand gehabt zu haben“, sagt die Regionalligaspielerin. Ihr größter Erfolg wurde dann später der 5. Platz beim Top 48-Bundesranglistenturnier der Jugend 15. Auch das Achtelfinale der nationalen Meisterschaften der U15 sei ein großer Erfolg gewesen. „Ich hatte damals Lospech und bin gegen Koharu Itagaki gekommen. Sie ist die amtierende Weltmeisterin der U15“, erzählt Zimmermann von einem großen Spiel ihrer Karriere. „Für mich sind es aber auch die kleinen Erfolge in der Liga, wenn ich gegen Leute gewinne, die eigentlich besser sind als ich“, fügt die Otterstadterin an, die vielfältig im Nachwuchsbereich bei Pfalz- und Südwestmeisterschaften erfolgreich war.