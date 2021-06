Nächstes Kapitel in der speziellen Geschichte der Kirche St. Ludwig: Momentan wird die Orgel in dem früheren Gotteshaus abgebaut. Sie werde einen neuen Platz in einer polnischen Kirche finden, sagt auf Anfrage Doris Grethen. Die Speyererin bekennt sich auf RHEINPFALZ-Anfrage erstmals öffentlich als Käuferin der Kirche. Sie hatte diese Ende 2020 von der Bisping GmbH erworben, die auf dem ehemaligen Bistumshaus-Gelände zwischen Korngasse und Johannesstraße Wohnungen errichtet, aber für die Kirche keine Verwendung hatte.

Sie habe die Kirche als Privatfrau gekauft, „weil ich sie toll finde und gerne eine gute Nutzung für sie hätte“, sagt Grethen. Ein fertiges Konzept könne sie bislang nicht bieten, vor allem weil Fragen des Denkmalschutzes zu klären seien. So ginge ihr Vorhaben, „die Kirche für die Speyererinnen und Speyer zu öffnen“, auch mit einer baulichen Öffnung einher, die aber zunächst genehmigt werden müsste. Ihr gefalle ein Konzept wie das einer Buchhandlung in einer Kirche in Maastricht, berichtet Grethen. Eine Orgel werde nicht mehr benötigt. St. Ludwig ist mit Ursprung im 13. Jahrhundert nach dem Dom die zweitälteste Speyerer Kirche. Die heutige Bausubstanz ist gotisch.