Kostümierte Conventions sind auf dem Vormarsch. Gerade die Szene der japanischen Manga-Fans ist eng vernetzt. Das ist gut für Speyer.

Wer in den vergangenen 15 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse war, der wird auch die kostümierten Fans japanischer Comics, Cosplayer, gesehen haben. Sie sind der wirtschaftliche Motor dieser Szene und der Hauptgrund dafür, dass in den vergangenen Jahren mehrere Japan-Conventions in Deutschland entstanden sind. Dass sich auch in Speyer so ein Event gefunden hat, ist ein Glücksfall für die Stadt. Neben etablierten, traditionellen Festen steht der Domstadt ein junges, frisches Angebot gut zu Gesicht. Gleichzeitig profitiert die Convention von der Kulisse, die Speyer bietet.

Cosplay mag eine Nische sein. Diese Nische birgt aber ein großes Potential – und zieht somit Besucher an, die für diese Art von Veranstaltung gerne von weiter weg kommen und Speyer womöglich noch nicht kennen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Messe von der gut vernetzten Szene angenommen wird.