Spätestens wenn Ende Januar die Buchhandlung Oelbermann ihre Filiale schließt, ist es nicht zu übersehen, dass die Wormser Straße in der Speyerer Innenstadt ein Leerstand-Problem hat. Im Dezember hatte gegenüber mit Elektro-Karl ein weiterer größerer Einzelhändler aufgegeben, kurz zuvor „Wollzeit“ auf der anderen Seite neben Oelbermann. Das frühere „Stoffhaus“ ein paar Häuser weiter steht schon länger leer.

Teilweise wird weiter auf Einzelhandel gesetzt. Laut Kurt Schön von der Eigentümerfamilie der Hausnummer 46 (Elektro-Karl) ist das eine Möglichkeit, aber auch Wohnnutzung denkbar. Die Familie verhandle mit möglichen Käufern. „Wir hätten gedacht, dass das schneller geht“, sagt er. Evelyne Oelbermann, Inhaberin der Buchhandlung, teilt zur Nachnutzung ihres Hauses mit: „Ich weiß es noch nicht.“

Stadt wartet auf Einzelhändler

Das „Stoffhaus“, Hausnummer 8, gehört der Stadt, die es vor der Neuvermietung sanieren will. Sie ist laut Sprecherin Annika Siebert seit November im Gespräch mit einem Einzelhändler, der langfristig mehr Raumpotenzial benötige: „Da die Stadt lokale Unternehmen unterstützen möchte, ist sie weiterhin an diesem Händler interessiert und daran, ihn am Standort zu halten.“