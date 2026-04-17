Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt will drei Siege - auch weil der Tabellenplatz trügerisch sein könnte

Ein Blick auf Tabelle und Restprogramm zeigen die Möglichkeiten der Regionalliga-Handballer der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt: Platz sechs ist nur zwei Zähler entfernt. „Wir erwarten ein hartes Spiel“, sagte Coach David Qetzel vor dem Gang zum Vorletzten SG Saulheim am kommenden Samstag, 19 Uhr.

Laisser-faire in den letzten drei Spielen? Nicht mit Oetzel und den Seinen! Als Zehnter mit 21:25 Zählern ist der Klassenerhalt eigentlich sicher. Aber Oetzel ist vorsichtig und verweist auf die möglicherweise wieder prekärer werdende Situation der Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Bundesliga. Sollten diese den Ligaverbleib nicht schaffen, wäre in der Regionalliga auch Rang elf ein Schleudersitz. Und der TuS Kaiserslautern-Dansenberg liegt nur drei Zähler hinter der HSG. „Daher sind die restlichen Spiele für uns auch vor diesem Hintergrund sehr wichtig“, so Oetzel zum sportlichen Wert auch der Partie in Saulheim. Danach gastiert die MSG HF Illtal in Haßloch und zum Abschluss geht's zum Drittletzten St. Ingbert-Hassel. Alles Teams der Kragenweite der HSG, so dass die Chance auf im Idealfall drei finale Siege gegeben ist: „Wie schon formuliert, wir wollen möglichst viele Punkte aus den letzten Spielen holen.“

Saulheim nicht unterschätzen

Dudenhofen/Schifferstadt wird den rheinhessischen Konkurrenten nicht unterschätzen. „Saulheim hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich gerade zu Hause anständig verabschieden wollen. Das zeigen die Siege über Illtal und Kastellaun“, findet der Übungsleiter. Die SG überraschte zuletzt immer wieder mit unkonventionellen Abwehrvarianten - einfache oder doppelte Manndeckung, eine 5-1- oder 3-2-1-Formation - „es war alles dabei.“ Dies Variabilität mache es sehr schwer, sich gut darauf einzustellen. „Wegen des nicht sehr breiten Kaders von Saulheim wollen wir das Tempo beständig hochhalten“, sieht er mit zunehmender Spieldauer konditionelle Vorteile auf Seiten seiner Schützlinge.

Das Hinspiel hat die HSG nach verteilter erster Halbzeit ungefährdet mit 29:24 gewonnen. Raphael Sager fehlt wegen eines Uni-Termins zusätzlich zu den Langzeitverletzten Dominik Selinger sowie den beiden Torstehern Noel Korn und Niklas Weißbrod.