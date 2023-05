Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Irish Pub Outside in der Heinkelstraße hat eine neue Leitung. Nicola Di Ciaula will der Traditionskneipe wieder Leben einhauchen. Zum Vatertag, 18. Mai, soll es richtig krachen.

„Anfangs kamen nicht so viele Leute“, sagt Nicola Di Ciaula. Da habe er sich schon gefragt, ob das mit der Gastronomie so eine gute Idee gewesen sei. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Kneipe gleich