Der Flohmarkt auf dem Bahngelände an der Burgstraße steht vor dem Aus. Laut Betreiber Ludwig Friedt will die Deutsche Bahn ihre Anlage innerhalb der nächsten zwei Jahre modernisieren. Die Stadt regt eine Alternative an.

Mittwochs und freitags gehen viele Speyerer auf den Flohmarkt. Das ist für sie Tradition. Vor 19 Jahren hat Ludwig Friedt das Gelände von der Bahn gemietet. Der Vertrag wurde wegen bevorstehender