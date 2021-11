Die Stadt Speyer darf sich über Anerkennung für die von ihr verantwortete Neugestaltung des Grünstreifens in der Josef-Schmitt-Straße freuen. Diese ist in Köln beim „Deutschen Spielraumpreis 2020/2021“ mit einem Sonderpreis bedacht worden. Die langgezogene und 23 Meter breite Fläche, einst Trasse des „Pfefferminzbähnels“, hatte nach Einschätzung der Stadt „über Jahre ein trostloses Dasein“ gefristet und ist dann innerhalb des Projekts „Soziale Stadt Speyer-West“ zu einem barrierearmen, kultur- und generationenübergreifenden Erholungsraum mit vielen Spielmöglichkeiten umgebaut worden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bezeichnete die Fläche als „kleines Wohnzimmer“, die Jury beim Spielraumpreis als vorbildhaften „Baustein zu einer lebendigen Nachbarschaft“, wie die Stadt mitteilt. Mit dem Preis verbunden ist eine Parkbank mit eingraviertem Schriftzug „Mach mal ’ne Pause“ als Geschenk. Diese werde kommende Woche geliefert und danach an einem noch zu bestimmenden Platz in der Josef-Schmitt-Straße aufgestellt.