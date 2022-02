Zum Schluss sollte gefeiert werden mit Pauken, Trompeten und Raketen. So war der Plan von Hartmut Oppinger, Gründungsmitglied des Carneval Club Speyer (CCS) 2000. Im Jahr 1999 ging der Verein an den Start und mit Oppinger als erstem und bisher einzigem Präsidenten. Jetzt war Schluss, wenngleich ohne Abschiedsfete. Der Steuermann geht aber nicht ganz von Bord.

Bei der Jahreshauptversammlung im Siedlergemeinschaftshaus trat Oppinger nicht mehr als Chef der Fastnachter an. Harry Schuh soll seine Fußstapfen nach einstimmigem Beschluss der Mitglieder ausfüllen. Schuh ist zwar seit längerem im CCS aktiv, packt bei Auf- und Abbau, im Ausschank und bei Transporten mit an und tanzt im Herrenballett. Der Ur-Fastnachter an sich ist er jedoch nicht. Im Falle des Vorsitzes spielte das auch keine Rolle. „Es wurde jemand gesucht, der den Verein kaufmännisch leitet“, betont Schuh, Diplom-Informatiker bei BASF. Oppinger arbeitet bei einer Krankenversicherung. Unternehmerisches und wirtschaftliches Denken ist also für einen CCS-Präsidenten maßgebend.

„Es wurde ein Vorsitzender gesucht und die Wahl fiel auf mich“, erzählt der Neue. Modifizierte Strukturen sollen für eine bessere Koordination und Organisation sorgen. „Wir haben Ressorts gebildet“, sagt Schuh dazu. Jeder Bereich hat nun seinen Verantwortlichen, der als Sprachrohr zwischen Mitgliedern und Vorstand dient. „Gerade im Bereich der Jugend brauchen wir das“, macht der Vorsitzende deutlich. Die Tanzgruppen, besetzt von den Allerkleinsten bis zu jungen Erwachsenen, waren in den zurückliegenden Jahrzehnten stets die Stärke des CCS. Die Corona-Pandemie hat auch bei den 2000ern ein Loch gerissen. „Viele Tänzerinnen sind zu Hause geblieben, auch, weil die Motivation gefehlt hat“, macht Schuh deutlich, dass das Training im Ergebnis immer auf die Bühne und vor Publikum geführt hat. Selbst die zwei kleinen Sitzungen und der Kinderfasching mussten 2022 wieder abgesagt werden.

Popcorn gegen Vereinstanz

Janina Jöckle und Jugendleiterin Johanna Seidel wollen Schnuppertraining anbieten, um neuen Zuwachs zu generieren. „Wir rechnen mit drei bis vier Jahren Durststrecke, bis wir wieder dort angelangt sind, wo wir vor Corona waren“, sagt Schuh.

So ganz sang- und klanglos soll die Saison für die CCS-Aktiven nicht vorbeiziehen. Am Samstag werden die Funktionäre einige Haushalte abklappern, um Popcorn aus der während der Pandemie neu angeschafften Maschine auszugeben und zum Schaumkussessen im Freien aufzurufen. „Jeder, der etwas entgegennimmt, muss unseren Vereinstanz vorführen“, erklärt Heike Jöckle, die für die Pressearbeit des CCS zuständig ist.

Ex-Präsident in gewohnter Rolle

Beim Frühlingsfest „darf jede Gruppe ihren Tanz aufführen“, kündigt Jöckle an. Und für den Ex-Präsidenten wird seine gewohnte Rolle bleiben: die des Moderators im Duett mit Ex-Lady Carneval Marion Vollmer.

Der Vorstand

Vorsitzender: Harry Schuh, Stellvertreterin: Rebecca Handrich, Schriftführerin: Heike Schwieder, Kassiererin: Sabine Seidel, Ressortsprecher: Thorsten Vollmer (Orden), Stefanie Oppinger (Elferrat), Janina Jöckle (Trainer), Johanna Seidel (Jugend), Heike Jöckle (Öffentlichkeitsarbeit), Gerd Baumann (Veranstaltungen).