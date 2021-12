Die Speyerer Pestalozzischule hat einen Bus geschenkt bekommen – und das in Berghausen gefeiert.

Die ganze Schulgemeinschaft kam auf dem Schulhof in Berghausen zusammen, um sich für den neuen Bus zu bedanken. Seit den Herbstferien ist die Schule auf zwei Standorte verteilt: Wegen umfangreichen Baumaßnahmen am Standort im Speyerer Vogelsang ist ein Großteil der Klassen nach Berghausen ausgelagert. Da einer der beiden schuleigenen Kleinbusse zeitgleich ausfiel, war der Bedarf eines neuen Gefährts zwingend nötig.

In der Not fand sich, passend zur Weihnachtszeit, ein Spender. Das in Wien lebende Paar Stephanie Baier und Christopher Job wurde durch verwandtschaftliche Bande auf die Notlage der Speyerer Schule aufmerksam. Die Gönner, die auch schon der Schule im Erlich unter die Arme gegriffen hatten, ließen sich nicht lange bitten und stellten 33.000 Euro für einen Ford Transit bereit. Mit viel Musik, Tanz und Darbietungen drückten die Schüler Dank und Freude aus und erreichten so bei der Übergabe auch die Herzen der angereisten Spender.

Getanzter Dank

„Ich wusste gar nicht, dass sich so viele Füße über vier Räder freuen können. Ich wünsche allen viel Spaß und viel Freude mit dem Bus“, kommentierte Job. Neben der Verbindung zwischen den zwei Schulstandorten sind nun auch Unterrichtsexkursionen, Ausflüge und Fahrten zu Aktivitäten für die Schulklassen wieder besser möglich. „Wir haben die Möglichkeit zu helfen, dann machen wir das auch gerne“, begründete Baier.

„Vielen Dank, das ist eine ganz tolle Sache und hilft uns enorm“, sagte Schulleiterin Insa Ollesch. Aus vielen Vorschlägen der Schüler wurde „Bobby“ als Name des flotten Neunsitzers ausgelost und von den Spendern auch gleich die Taufe vollzogen.