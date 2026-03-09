Alte Sperrungen aufgehoben, neue Sperrungen eingerichtet: Die Baustellen in der Innenstadt sind „gewandert“.

Die Arbeiten für die Querung der Gilgenstraße mit Fernwärmeleitungen, die seit Januar liefen, wurden am Freitagvormittag abgeschlossen und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. „Auch die Busse sind seitdem wieder auf ihren normalen Touren unterwegs“, so die Stadtwerke (SWS) auf Anfrage. Am Montag ist die Fernwärme-Baustelle in die Bartolomäus-Weltz-Straße gewechselt. Gearbeitet wird von der Einmündung Bartolomäus-Weltz-Platz bis in die Kleine Gailergasse hinein. Die Vollsperrung der Bartolomäus-Weltz-Straße werde zehn bis zwölf Wochen andauern, so die SWS. Marienstraße und Kleine Gailergasse werden demnach bis zur Baustelle als Sackgassen ausgewiesen.

Ebenfalls am Montag haben eine Kampfmittelsondierung und archäologische Erkundungen zur Vorbereitung von Kanalarbeiten in der Landauer Straße begonnen. Betroffen ist laut SWS der Abschnitt zwischen Karolinger- und Bismarckstraße. „Dafür werden insgesamt acht Suchschlitze mit einer Größe von jeweils circa zwei auf zwei Metern hergestellt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen“, so die SWS. Sollte es zu bedeutenden Funden kommen, sei mit einer Verlängerung zu rechnen. Der jeweils betroffene Abschnitt sei voll gesperrt, da die Gruben mittig in der Fahrbahn liegen. Die Zufahrten vor und hinter dem Arbeitsbereich blieben erreichbar. Die Stadt werde parallel zwischen Karolinger- und Schützenstraße einzelne Oberflächen-Bereiche der Landauer Straße reparieren. Das könne mit tageweisen Sperrungen zwischen Bismarck- und Schützenstraße verbunden sein. Die eigentlichen Kanalarbeiten seien voraussichtlich Ende 2026 geplant.

Beim zweiten aktuellen Fernwärme-Projekt in der Hilgardstraße werde der Abschnitt vom Drachenturm bis zur Einfahrt der Diakonissen in dieser Woche asphaltiert und dann freigegeben. Der Abschnitt von der St.-German- bis zur Zeppelinstraße bleibe jedoch noch länger wegen der Tiefbauarbeiten gesperrt.