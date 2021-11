Naomi Amend übernimmt im Tandem mit Claudia Wetzler ab Dezember die Leitung des Caritas-Zentrums Speyer. Beide folgen auf Marlen Bauer, die Mitte Dezember in Mutterschutz und anschließend bis Ende 2023 in Elternzeit gehen wird.

Das Prinzip der geteilten Leitung ist beim Caritasverband in der Diözese Speyer ein bewährtes Modell. Wetzler wird Ende 2023 in den Ruhestand gehen, dann wird Bauer an ihre Arbeitsstelle zurückkehren sich die Führung von 29 Mitarbeitern mit Amend teilen, teilt die Caritas mit.

Amend ist Sozialpädagogin und hat in Heidelberg ein duales Studium für Sozialpädagogik und Management absolviert. Die gebürtige Ludwigshafenerin hat 2017 als Beraterin im Kinderschutzdienst begonnen und hat ab 2018 auch in der Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung (EEL) Erfahrung gesammelt. 2020 kam die Kita-Sozialraumarbeit dazu. Parallel erwarb sie eine Zusatzqualifikation als systemische Beraterin, absolvierte eine Fortbildung in Paartherapie und die zweijährige Weiterbildung für Nachwuchs-Führungskräfte. „Zu meinem Verantwortungsbereich gehören dann die EEL, der Kinderschutzdienst, die Kita-Sozialraumarbeit und die Suchtberatung“, so Amend. Wetzler werde die Allgemeine Sozialberatung, die Schwangerschaftsberatung, die Migrationsberatung und die Gemeindecaritas vertreten. Als Ausgleich zur Arbeit pflegt Amend die Liebe zur Pfalz.